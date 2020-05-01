Англия

"Канониры" нацелились на центрального полузащитника Милана.

Арсенал связался с Миланом относительно сделки по Франку Кессье, сообщает MilanNews24.

Итальянский клуб готов предложить в обмен полузащитника Лукаса Торрейру, который сейчас восстанавливается о травмы.

В этом сезоне Кессье провел 25 поединков в футболке Милана, забив гол и сделав две результативные передачи.

Напомним, что ранее Арсенал находился на подвинутой стадии переговоров по Томасу Партею.