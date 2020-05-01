"Канониры" нацелились на центрального полузащитника Милана.
Франк Кессье, getty images
01 мая 2020, 12:25
Арсенал связался с Миланом относительно сделки по Франку Кессье, сообщает MilanNews24.
Итальянский клуб готов предложить в обмен полузащитника Лукаса Торрейру, который сейчас восстанавливается о травмы.
В этом сезоне Кессье провел 25 поединков в футболке Милана, забив гол и сделав две результативные передачи.
Напомним, что ранее Арсенал находился на подвинутой стадии переговоров по Томасу Партею.