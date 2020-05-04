Англия

Сразу два лондонских клуба заинтересовались Оркуном Кекчю.

Полузащитник Фейеноорда Оркун Кекчю предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Express, в 19-летнем голландце турецкого происхождения заинтересованы Арсенал и Челси, трансфер которого обойтись потенциальному покупателю в 23 миллиона фунтов.

Утверждается, что главный тренер "канониров" Микель Артета несколько месяцев следил за игрой хавбека Фейеннорда. "Канониры" уже связались с представителя Кекчю, чтобы обсудить возможность перехода.

В текущем сезоне Оркун Кекчю провел в чемпионате Нидерландов 21 матча, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с Фейеноордом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что к молодому футболиста также проявляет интерес Эвертон.

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