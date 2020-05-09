Англия

Форвард хочет вновь выступать за английский клуб.

Нападающий Далянь Ифан Саломон Рондон заявил, что хотел бы вновь надеть футболку Ньюкасла, цвета которого он защищал в сезоне-2018/19.

"Если вы снова спросите меня, хочу ли я вернуться в Англию, тогда, конечно, я не сомневаюсь в том, чтобы вернулся бы в Ньюкасл. Это было фантастически для меня. Играть там просто фантастика", — сказал Рондон Mirror.

В стане "сорок" футболист выступал на правах аренды из Вест Бромвича, и в 33 поединках ему удалось забить 11 голов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл, в связи с потенциальной сменой владельцев, вскоре может пригласить на тренерский пост Маурисио Почеттино.