Англия

Экс-менеджер уверен в успехе бывшего подопечного.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказал свое мнение о работе нынешнего менеджера "канониров" Микеля Артеты.

"Я все еще очень переживаю за клуб и слежу за всеми играми. Я верю, что в Арсенале есть культура игры, которую я привил и за которую меня уважают, и я надеюсь, что Микель сможет ее вернуть", — сказал Венгер Talksport.

Ранее испанский специалист поведал о дальнейшем развитии Арсенала, рассказав, как клуб планирует завершить сезон, если будет принято решение его возобновить.

Также своими эмоциями от работы с Артетой поделился полузащитник Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу.