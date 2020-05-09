Мерсисайдцы готовы предоставить место в команде молодому хавбеку.
Кертис Джонс, Getty Images
09 мая 2020, 12:21
Ливерпуль не планирует искать замену Адаму Лаллане и готов предоставить шанс молодому полузащитнику Кертису Джонсу в следующем сезоне, сообщает Football Insider.
Контракт Лалланы с Ливерпулем подходит к завершению, и он, скорее всего, покинет клуб. Руководство мерсисайдцев не планирует приобретать новых игроков на место опытного англичанина и хочет заменить его своим воспитанником.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Джонс побил 120-летний рекорд Ливерпуля.
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