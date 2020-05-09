Испанский вингер рассчитывает получить сделку на два сезона, а не на один.
ПЕДРО, GETTY IMAGES
09 мая 2020, 22:28
Педро может продолжить карьеру в Челси, сообщает ESPN.
По информации источника, у испанца лишь одно пожелание — соглашение на два года.
Педро должен был бы покинуть Челси в конце сезона, однако ситуация с коронавирусом все изменила. Неизвестно, как будут развиваться события на трансферном рынке, поэтому клуб может сохранить опытного футболиста, чтобы не рисковать остаться ни с чем.
Контракт Педро с Челси рассчитан до 30 июня.
В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Педро заинтересован главный тренер Ромы Паулу Фонсека.
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