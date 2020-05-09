Англия

Испанский вингер рассчитывает получить сделку на два сезона, а не на один.

Педро может продолжить карьеру в Челси, сообщает ESPN.

По информации источника, у испанца лишь одно пожелание — соглашение на два года.

Педро должен был бы покинуть Челси в конце сезона, однако ситуация с коронавирусом все изменила. Неизвестно, как будут развиваться события на трансферном рынке, поэтому клуб может сохранить опытного футболиста, чтобы не рисковать остаться ни с чем.

Контракт Педро с Челси рассчитан до 30 июня.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Педро заинтересован главный тренер Ромы Паулу Фонсека.

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