Португалец хочет видеть испанца в Роме.
Педро, Getty Images
29 апреля 2020, 18:59
Рома продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Челси Педро, сообщает издание Corriere dello Sport.
Контракт испанского вингера с Челси подходит к концу, и римский клуб хочет воспользоваться, что ситуацией, чтобы заполучить его на правах свободного агента. В подписании 32-летнего игрока заинтересован лично Паулу Фонсека.
Конкуренцию волкам в борьбе за Педро намерен составить Лацио.
В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Фонсека также хочет пригласить в Рому защитника Шахтера Исмаили.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.