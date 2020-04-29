Италия

Португалец хочет видеть испанца в Роме.

Рома продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Челси Педро, сообщает издание Corriere dello Sport.

Контракт испанского вингера с Челси подходит к концу, и римский клуб хочет воспользоваться, что ситуацией, чтобы заполучить его на правах свободного агента. В подписании 32-летнего игрока заинтересован лично Паулу Фонсека.

Конкуренцию волкам в борьбе за Педро намерен составить Лацио.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фонсека также хочет пригласить в Рому защитника Шахтера Исмаили.

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