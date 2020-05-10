Англия

Главный тренер Ливерпуля хотел бы поработать с легендарным капитаном "красных", пребывающим в расцвете сил.

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп в интервью BT Sport ответил на вопрос, с кем из легендарных игроков мерсисайдцев в их пиковой форме он хотел бы поработать.

"Это легко. Я подписал бы Стивена Джеррарда, но ему пришлось бы бороться за место в основе", — цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Также немец признался, что нередко пересекается с ныне тренером Рейнджерс во время карантина.

"Забавно, что за четыре с половиной года в одном городе мы с ним никогда не встречались. Но с начала карантина я видел его шесть или семь раз. Я выхожу с собакой или на пробежку – Стивен идет с семьей", — добавил Клопп.

"Однажды я говорил по телефону с Жераром Улье и в тот же момент встретил Стивена. Это было очень круто! Подобные вещи случаются во время карантина, так что и у меня есть приятные впечатления".

Дата возобновления Премьер-лиги пока неизвестна, однако клубы надеются вернуться к тренировкам в малых группах с 18 мая.