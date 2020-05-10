Англия

Нигерийский нападающий может присоединиться к "сорокам", если у тех появятся новые владельцы.

Ньюкасл Юнайтед постарается заполучить нападающего Шанхай Шеньхуа Одиона Игало, сообщает Sky Sports. "Сороки" ввяжутся в борьбу за нигерийца, если клуб будет продан инвесторам из Саудовской Аравии.

Шанхай Шеньхуа ожидает, что к началу июля, когда стартует очередной сезон китайской Суперлиги, Игало вернется из аренды в МЮ. "Красные дьяволы" же хотят сохранить игрока до окончания сезона в АПЛ. Эта дата остается неизвестной из-за пандемии коронавируса.

Форвард останется на Олд Траффорд только если Манчестер Юнайтед полностью выкупит его контракт. Китайцы оценивают игрока более, чем в 20 млн фунтов.

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Одион в прошлом месяце признавался, что МЮ еще не предпринимал шагов, чтобы сохранить его, хотя главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер намекал, что это будет сделано.

Шанхай Шеньхуа, в свою очередь, предложил Игало продлить контракт на два года – до декабря 2024. Ему предлагают, утверждает Sky Sports, около полмиллиона евро в неделю.

Игало сыграл в восьми матчах за МЮ до паузы в Премьер-лиге и отметился четырьмя голами.