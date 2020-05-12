Англия

Вашему вниманию ролик с памятными неудачами в матчах АПЛ.

Английская Премьер-лига продолжает находиться на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. Однако официальный YouTube-канал лиги не перестает радовать болельщиков роликами с красивыми голами и другими зрелищными эпизодами.

Вашему вниманию подборка самых нелепых промахов по пустым воротам в матчах английского чемпионата. В это видео попали такие звездные игроки, как Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне, Фернандо Торрес, Криштиану Роналду и другие.

Предлагаем также ознакомиться с подборкой лучших "акробатических" голов в АПЛ.

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