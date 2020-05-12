Англия

Итальянец вспомнил о работе с английским защитником.

Нынешний тренер Интера Антонио Конте вспомнил о работе с защитником Джоном Терри в Челси.

"Для меня было привилегией работать во главе Челси с такими легендами, как Джон Терри. Это невероятный человек, очень хороший человек и игрок топ-уровня. Он помогал мне в первый сезон, как на поле, так и за его пределами.

Он играл очень важную роль в тренировочном процессе и помогал поддерживать высокий уровень концентрации.

Не думаю, что смогу его отблагодарить в достаточной мере. Он был очень важным для меня и для команды", – приводит слова Конте Sky Sports.

Ранее Конте назвал Нголо Канте одним из лучших игроков, с которыми ему приходилось работать.

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