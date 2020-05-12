Англия

Бывший главный тренер Челси — о нынешнем наставнике "синих".

Антонио Конте считает, что Фрэнк Лампард должен продолжать в том же духе.

"Фрэнк проделывает очень хорошую работу. Для него это всего лишь второй год в качестве тренера, но у него есть навыки и способности, чтобы стать одним из лучших тренеров в мире".

"Ему нужно продолжать в том же духе, и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Антонио Конте Sky Sports.

Ранее итальянский специалист лестно отозвался о Нголо Канте.

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