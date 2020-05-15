Англия

Испанский нападающий рассказал о важном решении в своей карьере.

Жерар Деулофеу вспомнил период начала своего футбольного пути, когда он покинул Барселону.

"Ты можешь быть более счастливым, играя за Уотфорд, чем будучи запасным игроком команды уровня Барселоны. Если ты не играешь, то не можешь быть счастливым. Это мой менталитет.

Закрепиться в Барселоне было очень тяжело, потому что когда ты хорошо играешь за Барселону Б и знаешь, что впереди Месси, Неймар и Педро, много действительно хороших игроков, тебе нужно решить, хочешь ли ты ждать", приводит слова Деулофеу Goal.

Напомним, что испанский нападающий порвал крестообразные связки, но уже перенес успешную операцию.