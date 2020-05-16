Английский клуб рассматривает возможность подписания защитника Сосьедада.
Диего Льоренте, Getty Images
16 мая 2020, 07:56
Защитник Реал Сосьедада Диего Льоренте попал в сферу интересов Ливерпуля, информирует La Razon.
Мерсисайдцы намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести испанского центрбека. "Красные" готовы активировать клаусулу футболиста в баскском клубе, которая составляет 45 млн евро.
Действующий контракт Льоренте с Сосьедадом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к защитнику Эспаньола Леандро Кабрере.