Англия

Английский клуб рассматривает возможность подписания защитника Сосьедада.

Защитник Реал Сосьедада Диего Льоренте попал в сферу интересов Ливерпуля, информирует La Razon.

Мерсисайдцы намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести испанского центрбека. "Красные" готовы активировать клаусулу футболиста в баскском клубе, которая составляет 45 млн евро.

Действующий контракт Льоренте с Сосьедадом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к защитнику Эспаньола Леандро Кабрере.