Англия

Мерсисайдцы хотят подписать венгерского хавбека.

Доминик Собослаи (слева) в матче с Ливерпулем, Getty Images

Доминик Собослаи (слева) в матче с Ливерпулем, Getty Images

Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи попал в сферу интересов Ливерпуля, информирует издание Tuttosport.

"Красные" следят за ситуацией вокруг молодого хавбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость венгра оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Лацио и Милан.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к защитнику Эспаньола Леандро Кабрере.

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