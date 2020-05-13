Мерсисайдцы хотят подписать венгерского хавбека.
Доминик Собослаи (слева) в матче с Ливерпулем, Getty Images
13 мая 2020, 10:17
Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи попал в сферу интересов Ливерпуля, информирует издание Tuttosport.
"Красные" следят за ситуацией вокруг молодого хавбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость венгра оценивается в сумму около 30 миллионов евро.
В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Лацио и Милан.
В текущем сезоне полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к защитнику Эспаньола Леандро Кабрере.
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