Англия

Хавбек Манчестер Сити высоко ценит испанского тренера "горожан".

Хосеп Гвардиола выиграл восемь трофеев с Манчестер Сити (в том числе, два чемпионства), а также был успешен с Баварией и Барселоной, что дало повод говорить о нем, как об одном из лучших тренеров в истории футбола. Хавбек "горожан" Бернарду Силва полностью согласен с этой характеристикой.

"Лично я многому научился, не только от Гвардиолы, но и от товарищей по команде, когда перешел в Манчестер Сити. Пеп – один из лучших в истории. Здорово, что он с нами", — цитирует Силву Goal.

"Я знаю от одноклубников, что он очень сильно повлиял на команду. Это заметно по результатам, по титулам в последние три сезона. Но не только по ним – еще и в стиле нашей игры. Думаю, болельщики им наслаждаются – атакующий футбол, моменты, голы".

Контракт Хосепа Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года. Он пообещал остаться в клубе, даже если двухлетнюю дисквалификацию "горожан" из Лиги чемпионов не отменят. Однако будущий кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта хочет вернуться Хосепа в Каталонию – реакция тренера пока неизвестна.