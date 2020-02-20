Англия

Испанский тренер рассказал о своих намерениях.

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Вест Хэмом (2:0) и рассказал о ситуации в команде после того, как объявили об отстранении команды из Лиги чемпионов.

"Мы остаемся профессионалами на поле. Мы говорили о том, что должны сделать до конца сезона. Должны показать свою лучшую игру.

Еще ничего не закончилось. Клуб считает эту ситуацию несправедливой и будет подавать апелляцию. Мы остаемся оптимистичными и надеемся, что будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Если меня не уволят, то я на 100 процентов останусь здесь. Потому что я хочу остаться. Хочу остаться и помогать клубу сохранять нынешний уровень.

Вторая лига? Почему я должен уходить? Я говорю, что люблю клуб и мне нравится тут работать, зачем уходить? Что бы ни произошло, останусь в следующем сезоне", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что полузащитник Рахим Стерлинг также не намерен покидать Манчестер Сити.

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