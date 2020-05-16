Англия

"Горожане" отпустят игрока, если он не продлит контракт.

Манчестер Сити рассматривает возможность продажи полузащитника Лероя Сане в летнее межсезонье, сообщает издание Evening Standard.

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Руководство Сити планирует предложить немецкому вингеру новый контракт, так как его текущий договор истекает в 2021 году. Если футболист откажется подписывать новое соглашение, то боссы "горожан" намерены отпустить его.

Ранее сообщалось, что Бавария готова предложить 50 млн фунтов за Сане.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел лишь один поединок в футболке Ман Сити.