"Горожане" отпустят игрока, если он не продлит контракт.
Лерой Сане, Getty Images
16 мая 2020, 06:43
Манчестер Сити рассматривает возможность продажи полузащитника Лероя Сане в летнее межсезонье, сообщает издание Evening Standard.
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Руководство Сити планирует предложить немецкому вингеру новый контракт, так как его текущий договор истекает в 2021 году. Если футболист откажется подписывать новое соглашение, то боссы "горожан" намерены отпустить его.
Ранее сообщалось, что Бавария готова предложить 50 млн фунтов за Сане.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел лишь один поединок в футболке Ман Сити.