Англия

Английский форвард с нетерпением ждет возобновления АПЛ.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн рассказал о своем восстановлении после травмы и заявил о готовности доиграть сезон английской Премьер-лиги, возобновление которого планируется на середину июня.

"Я сейчас чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно. До карантина мое восстановление отлично проходило до карантина. Я делал практически все, но с командой не тренировался".

"На прошлой неделе я работал на поле с одним из членов тренерского штаба. Было приятно вновь выйти на поле и коснуться мяча".

"Совершенно не важно, когда возобновится чемпионат Англии, через месяц, два, три, я буду готов играть с первого же матча", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Отметим, что далеко не все футболисты разделяют мнение Харри Кейна по поводу возобновления АПЛ. Например, форвард Уотфорда Трой Дини ранее заявил, что готов отказаться выходить на футбольное поле.