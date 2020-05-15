Англия

Английский форвард выступил против возобновления сезона в Премьер-лиге.

Нападающий Уотфорда крайне негативно отреагировал на новость о том, что правительство Великобритании разрешило возобновить английскую Премьер-лигу. в июне. 31-летний англичанин заявил, что откажется выходить на поле, если его семья будет в опасности.

"Сейчас я даже не говорю о футболе — я говорю о здоровье своей семьи. Если я чувствую, что я не присматриваю за своей семьей, я не собираюсь этого делать (доигрывать сезон — прим. ред.). Я не собираюсь подвергать свою семью риску".

"Что они собираются сделать, оштрафовать меня? У меня и раньше были проблемы, так что это не беспокоит меня. Они говорят о том, чтобы играть при пустых трибунах до 2021 года. Так что, если болельщикам недостаточно безопасно находиться на стадионе, почему игрокам там будет безопасно?" — заявил Динь в прямом эфире Instagram.

Ранее стало известно, что игроков команд АПЛ будут тестировать на коронавирус не менее двух раз в неделю.