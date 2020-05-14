Англия

Руководство лиги должно принять решение о дате возвращения, предварительно это 12 июня.

Министр спорта Великобритании Оливер Дауден заверил, что футбол может вернуться уже в следующем месяце при соблюдении всех необходимых норм предосторожности.

"Мы все согласились, что будем двигаться дальше только когда это будет безопасно. Здоровье и благосостояние футболистов, тренеров и персонала превыше всего", — цитирует Даудена ВВС.

"Теперь дело за футбольными властями – согласовать окончательно детали их планов. У них есть общее желание сделать это ради болельщиков, футбольного сообщества и всего народа. Правительство и медэксперты продолжат помогать и поддерживать их".

Премьер-лига встречалась в понедельник для обсуждения проекта "Рестарт", по которому матчи за закрытыми дверьми хотят возобновить с 12 июня. Следующее совещание состоится 18 мая.

Впрочем, возвращение Премьер-лиги могут перенести, поскольку тренеры опасаются, что не успеют подготовить футболистов к этому времени.