Англия

Испанец намерен сменить обстановку после десяти лет в Англии.

Капитан Манчестер Сити Давид Силва покинет клуб либо 30 июня, либо по окончанию сезона. Испанец в очередной раз заверил, что хочет сменить обстановку.

"Я здесь уже 10 лет и добился всего, чего хотел. Мой цикл здесь заканчивается, но я всегда буду хранить воспоминания об этом клубе и всем, что пережил в нем", — заявил Силва The Mirror.

"С первого момента со мной обходились невероятно, с уважением и обожанием. Теперь мне и моей семье нужен новый вызов".

Также Давид заверил, что сейчас не ведет переговоры с другими клубами.

"Друзья пишут мне, спрашивают, перехожу ли я в ту или иную команду. Они знают больше, чем я. Я же ожидаю, пока все разрешится".

Силва перешел в Ман Сити из Валенсии за 25 млн фунтов в 2010 году. Он выиграл с "горожанами" четыре чемпионских титула, два Кубка Англии, а также пять Кубков лиги.

Среди претендентов на Давида Силву в последнее время называли Интер Майами и катарский Аль-Садд.