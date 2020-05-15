Уход испанского хавбека откладывается из-за коронавируса.
Давид Силва, Getty Images
15 мая 2020, 16:34
Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва близок к подписанию краткосрочного соглашения с "горожанами". Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, 34-летний испанец согласился остаться в клубе, несмотря на то, что его контракт завершается 30 июня.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешило возобновить английскую Премьер-лигу. в июне. После завершения сезона, Давид Силва с большой долей вероятности сменит клубную прописку.