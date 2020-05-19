Англия

Испанец покинет Манчестер Сити в конце сезона-2019/20.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва близок к краткосрочному продлению контракта с "горожанами", который истекает 30 июня.

Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний испанец готов доиграть сезон за манчестерский гранд, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Несмотря на это, Силва точно покинет стан "горожан" после завершения нынешней кампании кампании и уже рассматривает потенциальные варианты продолжения карьеры.

Среди заинтересованных в опытном полузащитнике клубов отмечаются Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также катарский Аль-Садд, который возглавляет Хави.