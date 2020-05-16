Наставник рассказал о желании сохранить футболистов в команде.
Виллиан и Оливье Жиру, Getty Images
16 мая 2020, 11:35
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что клуб попытается продлить соглашения с Виллианом и Оливье Жиру.
Контракты опытных игроков с "синими" истекают 30 июня, но клуб сделает все возможное, чтобы они остались.
"У важных для нас игроков истекают контракты, поэтому я тщательно слежу за ситуацией. Надеемся, нам удастся договориться, чтобы они остались в команде.
Я хотел бы, чтобы у нас остался тот же состав, что и на протяжении сезона, но посмотрим, как все сложится", – рассказал Лампард в интервью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Челси намерен продать ряд игроков, чтобы выручить средства на покупку Джейдона Санчо.