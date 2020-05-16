Англия

Наставник рассказал о желании сохранить футболистов в команде.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что клуб попытается продлить соглашения с Виллианом и Оливье Жиру.

Контракты опытных игроков с "синими" истекают 30 июня, но клуб сделает все возможное, чтобы они остались.

"У важных для нас игроков истекают контракты, поэтому я тщательно слежу за ситуацией. Надеемся, нам удастся договориться, чтобы они остались в команде.

Я хотел бы, чтобы у нас остался тот же состав, что и на протяжении сезона, но посмотрим, как все сложится", – рассказал Лампард в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Челси намерен продать ряд игроков, чтобы выручить средства на покупку Джейдона Санчо.