Англия

Англичанин прокомментировал возобновление тренировок.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился своим мнением о возвращении к тренировкам после длительного карантина.

"Эти несколько месяцев были странными, но клуб следовал протоколу. Наш первый тренировочный день, но чувствуешь себя очень безопасно. Если так и будет продолжаться, то ни у кого не возникнет проблем.

На базе теперь намного меньше людей, но главное, что мы вернулись к работе. Тренировка была тяжелой, но теперь я с нетерпением жду следующей" – в рассказал Магуайр в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Манчестер Юнайтед возобновил командные тренировки во вторник.