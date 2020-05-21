Англичанин прокомментировал возобновление тренировок.
Гарри Магуайр, Getty Images
21 мая 2020, 07:25
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился своим мнением о возвращении к тренировкам после длительного карантина.
"Эти несколько месяцев были странными, но клуб следовал протоколу. Наш первый тренировочный день, но чувствуешь себя очень безопасно. Если так и будет продолжаться, то ни у кого не возникнет проблем.
На базе теперь намного меньше людей, но главное, что мы вернулись к работе. Тренировка была тяжелой, но теперь я с нетерпением жду следующей" – в рассказал Магуайр в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, Манчестер Юнайтед возобновил командные тренировки во вторник.