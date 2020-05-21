Англия

Норвежец откровенно рассказал о важности личных отношений в команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о важности хорошей атмосферы в команде.

"Личность игрока очень важна. Лучше в моем составе Манчестер Юнайтед будет дыра, чем это место будет занимать какой-то говнюк. Мы – команда и работаем как команда.

Весной 2019-го игроки устали физически, у нас были травмы. В команде царила негативная атмосфера, а сейчас все хорошо. В прошлом сезоне мне не нравились некоторые вещи, отношение отдельных игроков, а исправить эту ситуацию мы смогли лишь летом. Сейчас думаю, что в нашей команде нет ни одного гнилого яблока", – рассказал Солскьяер в интервью изданию United We Stand.

Напомним, Манчестер Юнайтед вышел из карантина и возобновил командные тренировки во вторник.