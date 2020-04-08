Англия

Норвежский специалист высказался о финансовом кризисе, который вызван пандемией коронавируса.

Пандемия коронавируса стала причиной финансового кризиса в мировом футболе. Практически все европейские клубы, за исключением белорусских, потеряли источники доходов из-за паузы в чемпионатах.

Несмотря на это, главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер надеется, что его команда проведет серьезную работу на трансферном рынке, когда ситуация с пандемией стабилизируется.

"Говорить о подписаниях рано, потому что никто не знает, какова будет ситуация на рынке, и как рынок отреагирует на произошедшее. Кто знает, какие клубы будут вынуждены продавать своих игроков?"

"Может сложиться такая ситуация, которую мы сможет использовать в свою пользу. Я знаю, что Манчестер Юнайтед является одним из крупнейших и наиболее обеспеченных в финансовом отношении клубов в мире".

"Я уверен, что когда мы вернемся к нормальной жизни, мы будем способны реализовать свои планы на трансферном рынке", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед понесет самые большие финансовые потери в АПЛ из-за коронавируса.

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