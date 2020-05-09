Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед — о возобновлении сезона в Премьер-лиге.

Оле-Гуннар Солскьяер считает, что некоторые футболисты могут отказаться играть из-за COVID-19.

"В этом случае мне нечем возразить им. Если игрок морально не готов, то мы не можем его принуждать к чему-то. Футболисты тему своей обеспокоенности не подымали, но мы верим работникам здравоохранения".

"Футбол всегда связан с болельщиками, с этой атмосферой, но настали странные времена. Главное вернуть футбол, я надеюсь, что будет выбрано самое безопасное решение", — приводит слова Оле-Гуннара Солскьяера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед понесет самые большие финансовые потери в АПЛ из-за коронавируса.

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