Англия

Англичанин прокомментировал сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Защитник Кристал Пэлас Скот Данн поделился своим мнением об окончании карантина и возвращении к тренировкам.

"Все футболисты хотели вернуться к тренировкам и играть в АПЛ. Но это происходит не так быстро.

Разница между нынешней ситуацией и окончанием сезона в том, что сейчас мы все время тренировались. В течение этих восьми недель мы старались как можно лучше поддерживать форму. Надеюсь, мы смогли сохранить хорошую форму, чтобы нам не потребовалось много времени на тренировках.

Но это время также можно было использовать на то, чтобы переосмыслить свою карьеру. Уверен, многие игроки так сделали", – рассказал 33-летний игрок в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Данн провел 10 поединков в составе Пэлас, отличившись одним ассистом.