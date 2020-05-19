Англия

Футбольные власти не знают, когда английские болельщики смогу попасть на стадионы.

Европейские клубы постепенно выходят из карантина и возвращаются к тренировкам. В ближайшее время английские команды должны возобновить занятия и начать подготовку к продолжению сезона в АПЛ.

Однако даже если сезон в английском первенстве возобновится, болельщики еще не скоро смогут посещать матчи любимых команд. Существует вероятность, что весь следующий сезон АПЛ может пройти при пустых трибунах.

"Я видел отчет Министерства здравоохранения Англии и главы медицинского департамента. Они четко дали понять, что социальная ситуация и ситуация со здоровьем граждан не изменится в ближайшие шесть-двенадцать месяцев. Важно, чтобы люди это понимали. Мы должны быть готовы ко всем вариантам", – заявил советник АПЛ по медицинским вопросам Марк Джиллетт в интервью изданию The Guardian.

Ранее сообщалось, что клубам английской Премьер-лиги разрешили тренироваться в малых группах.