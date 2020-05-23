Англия

"Сороки" хотят приобрести центрбека Баварии.

Защитник Баварии Лукас Эрнандес попал в сферу интересов Ньюкасла, информирует издание Bild.

Английский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести французского центрбека. "Сороки" рассчитывают, что финансовые вливания со стороны новых владельцев помогут им заполучить 24-летнего игрока.

Эрнандес перешел в Баварию прошлым летом из Атлетико за 80 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Гарет Бэйл стал главной трансферной целью Ньюкасла.