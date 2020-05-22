Англия

Об официальной смене владельца клуба будет объявлено 1 июня.

Ньюкасл вскоре должен примкнуть к ряду самых богатых футбольных клубов мира, поскольку руководство английской Премьер-лиги дало "зеленый свет" на продажу команды новым владельцам. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, консорциум из Саудовской Аравии, во главе которого находится наследный принц страны Мохаммед бин Салман, в конечном итоге выкупит акции "сорок" за 335 миллионов евро. Официальное объявление об этом планируется на 1 июня.

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Новым президентом Ньюкасла станет председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco Ясир Аль-Румайян, который намерен пригласить на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри.

Напомним, что завершение сделки по продаже Ньюкасла новым владельцам находилось под угрозой срыва. Сообщалось, что правительство Саудовской Аравии замешано c пиратскими трансляциями футбола, в особенности, показывая матчи АПЛ на сервисе BeoutQ.