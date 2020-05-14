Англия

Хавбек может продолжить выступления в АПЛ.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио находится в поисках новых вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает твиттер журналиста Николо Скиры, агент и мать французского хавбека Вероника Рабио начала переговоры с представителями Эвертона и Ньюкасла.

Ювентус был недоволен поведением Рабио, который отказывался возвращаться в расположение клуба. Теперь "старая синьора" готова рассмотреть предложения по полузащитнику в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что мать Рабио провела переговоры с Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бьянконери".

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