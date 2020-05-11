Англия

Валлиец может вернуться в АПЛ в будущее межсезонье.

Крайний нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл в будущее трансферное окно может стать игроком Ньюкасла, утверждает Marca.

По данным источника, валлийский футболист стал главной целью "сорок" на межсезонье. Естественно, при условии, если Премьер-лига разрешит саудитам приобрести английский клуб.

Отмечалось, что сам Бэйл намерен отработать до конца свой контракт с мадридцами, но ранее он заявил, что ему был бы интерес вариант с переездом в МЛС.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл может приобрести на переднюю линию нападающего Одиона Игало, который находится в аренде в Манчестер Юнайтед.