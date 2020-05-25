Испанский специалист готов снова тренировать представителя Премьер-лиги.
РАФАЭЛЬ БЕНИТЕС, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 01:12
Рафаэль Бенитес выразил заинтересованность в возвращении в Ньюкасл, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 60-летний специалист уже составил список из футболистов, которых хотел бы заполучить в состав "сорок" – среди них Джон Стоунз и Росс Баркли.
Тем не менее, сезон доведет до конца нынешний главный тренер Стив Брюс.
Напомним, что Бенитес тренировал Ньюкасл с 2016 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов выделить 80 миллионов евро на трансфер Лукаса Эрнандеса.