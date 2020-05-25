Англия

Испанский специалист готов снова тренировать представителя Премьер-лиги.

Рафаэль Бенитес выразил заинтересованность в возвращении в Ньюкасл, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 60-летний специалист уже составил список из футболистов, которых хотел бы заполучить в состав "сорок" – среди них Джон Стоунз и Росс Баркли.

Тем не менее, сезон доведет до конца нынешний главный тренер Стив Брюс.

Напомним, что Бенитес тренировал Ньюкасл с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов выделить 80 миллионов евро на трансфер Лукаса Эрнандеса.