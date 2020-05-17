Италия

Туринцы очень хотят заполучить португальского защитника.

Туринцы ведут переговоры с Барселоной относительно крупного обамена, сообщает Sport.es.

Итальянский клуб желает получить Нельсона Семеду и готов предложить за него Миралема Пьянича, Матиа Де Шильо и 25 миллионов евро.

Нынешнее соглашение португальца с Барселоной истекает летом 2022 года, а каталонцы оценивают его в 45 миллионов евро.

Напомним, что Нельсон Семеду мог быть задействован и в другом варианте обмена со "Старой синьорой".