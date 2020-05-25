Англия

Не исключено, что чемпионат Англии продолжится в конце следующего месяца.

Английская Премьер-лига может быть возобновлена 26 июня. Об этом сообщает Evening Standard.

Предварительно АПЛ должна было продолжиться 12 июня, однако эта дата не устраивает все клубы. Футболисты пока еще тренируются в малых группах, а также предстоит третий раунд тестирования на коронавирус.

Усуглубляет ситуацию и то, что футболист Борнмута, чье имя держится в секрете, заразился COVID-19. Об этом стало известно после второго теста.

Ранее сообщалось, что Халл Сити сообщил о двух заражениях COVID-19 в команде.