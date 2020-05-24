Англия

Однако клуб не не уточнил, кто именно заразился коронавирусом.

Выступающий в Чемпионшипе Халл сообщил, что клуб прошел тест на коронавирус.

Два результата оказались положительными и, согласно протоколу, члены клуба находятся на самоизоляции в течение семи дней.

У игроков или персонала нет симптомов заболевания. Также Халл не раскрывает имена тех, кто заразился коронавирусом.

Отметим, что Халл выступал за завершение текущего сезона — клуб находится в двух очках от зоны вылета.