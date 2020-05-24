Англия

Премьер лига сообщила результаты еще одного тестирования.

Английская Премьер-лига огласила результаты тестирования на коронавирус, которые прошли 19, 21 и 22 мая.

"Было протестировано 996 игроков и сотрудников клуба на наличие COVID-19. Из них два дали положительный результат. Игроки или сотрудники клуба, которые дали положительный результат, теперь будут изолироваться в течение семи дней. Во втором раунде тестирования количество тестов, доступных каждому клубу, было увеличено с 40 до 50", — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Напомним, ранее 17–18 мая 748 игроков и сотрудников клубов проходили тестирование на COVID-19, причем шесть из них дали положительный результат.