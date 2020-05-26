Англия

Женские Суперлига и Чемпионшип в Англии доиграны не будут.

Руководство женских Суперлиги и Чемпионшипа приняло решение не возобновлять турниры, остановленные в марте — сообщает ВВС.

После проведения консультаций с клубами будет решен вопрос о победителях и обмену командами между дивизионами.

Самым острым вопросом является определение чемпиона в Суперлиге. Занимающий первую строчку Манчестер Сити на одно очко опережает Челси, но у леди из Лондона матч в запасе.

Одним из вариантов является распределение мест в итоговой таблице является определение среднего количества очков за матч, поскольку разные команды провели от 13-ти до 16-ти поединков. В этом случае чемпионом станет Челси.

Интересно, что последнее место в Суперлиге занимает женская команда Ливерпуля, которая должна уступить место в элите Астон Вилле, уверенно возглавляющей Чемпионшип.