Женские Суперлига и Чемпионшип в Англии доиграны не будут.
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26 мая 2020, 13:14
Руководство женских Суперлиги и Чемпионшипа приняло решение не возобновлять турниры, остановленные в марте — сообщает ВВС.
После проведения консультаций с клубами будет решен вопрос о победителях и обмену командами между дивизионами.
Самым острым вопросом является определение чемпиона в Суперлиге. Занимающий первую строчку Манчестер Сити на одно очко опережает Челси, но у леди из Лондона матч в запасе.
Одним из вариантов является распределение мест в итоговой таблице является определение среднего количества очков за матч, поскольку разные команды провели от 13-ти до 16-ти поединков. В этом случае чемпионом станет Челси.
Интересно, что последнее место в Суперлиге занимает женская команда Ливерпуля, которая должна уступить место в элите Астон Вилле, уверенно возглавляющей Чемпионшип.