Украина

Исполком УАФ подготовил стратегию развития женского футбола.

Руководство Украинской ассоциации футбола предпримет ряд мер для того, чтобы улучшить уровень женского футбола в Украине.

На Конгрессе Исполкома УАФ обсудили возможные изменения.

"Рад сообщить, что сегодня была утверждена стратегия развития женского футбола на следующие 4 года, которая предусматривает настоящую революцию. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ — хороший подарок нашим футболисткам к Празднику весны", — написал президент УАФ Андрей Павелко.

Отметим, что также на заседании было принято решение с сезона-2021/22 вернуться к формату в 16 команд-участниц в УПЛ.