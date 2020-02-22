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Чемпион Украины обошел в турнирной таблице Житлобуд-2 и Ятрань-Берестивец.

21 февраля в Чернигове завершился традиционный всеукраинский турнир женских команд Зимнее первенство-2020, в котором "золото" выиграл чемпион Украины Житлобуд-1 из Харькова — сообщил официальный сайт УАФ.

"Серебро" досталось еще одному представителю Харькова — Житлобуд-2, а третьим финишировала команда из Черкасской области — Ятрань-Берестивец.

Лучшим игроком турнира стала Дарья Апанащенко (Житлобуд-1), лучшим вратарем — Мария Денищич (Ятрань-Берестивец), защитником — Анастасия Сирмай (Житлобуд-2), полузащитником — Полина Янчук (Ятрань-Берестивец), нападающим — Яна Малахова (Житлобуд-2).

Также в турнире принимали участие Ладомир (4-е место), Подилля (5) и Родина-Лицей (6).

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