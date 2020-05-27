Англия

Игроки находятся в хорошей форме и полностью вылечились от повреждений.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Поль Погба и Маркус Рашфорд находятся в общей группе и вместе со всеми готовятся к возобновлению сезона.

"Они сегодня вернулись в строй. Оба хорошо поработали и тренировались вместе со всеми. Пока что все в полном порядке", — цитирует норвежца официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, ранее Погба и Рашфорд пребывали в лазарете. Француз имел проблемы с лодыжкой, а 22-летний англичанин имел проблемы со спиной.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от трансфера Погба.