Ювентус отказался от трансфера полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство туринского клуба планировало приобрести хавбека летом, но считает этот трансфер невозможным в нынешней ситуации. "Старая синьора" теперь сосредоточится на других вариантах усиления состава.

Действующий контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала и Миралем Пьянич отказались переходить в МЮ как часть сделки по Погба.