Туринский клуб не считает трансфер француза возможным.
Поль Погба, Getty Images
27 мая 2020, 07:08
Ювентус отказался от трансфера полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает издание Corriere dello Sport.
Руководство туринского клуба планировало приобрести хавбека летом, но считает этот трансфер невозможным в нынешней ситуации. "Старая синьора" теперь сосредоточится на других вариантах усиления состава.
Действующий контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Пауло Дибала и Миралем Пьянич отказались переходить в МЮ как часть сделки по Погба.