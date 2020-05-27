Италия

Туринский клуб не считает трансфер француза возможным.

Ювентус отказался от трансфера полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство туринского клуба планировало приобрести хавбека летом, но считает этот трансфер невозможным в нынешней ситуации. "Старая синьора" теперь сосредоточится на других вариантах усиления состава.

Действующий контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала и Миралем Пьянич отказались переходить в МЮ как часть сделки по Погба.