"Желто-синие" хотят подписать форварда Монако.
Пьетро Пеллегри, Getty Images
14 мая 2020, 11:15
Нападающий Монако Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов Вероны, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.
"Желто-синие" следят за выступлениями молодого форварда и попытаются подписать его в летнее межсезонье.
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Пеллегри перешел в Монако в январе 2018-го из Дженоа за сумму около 20 млн евро. В текущем сезоне 19-летний игрок не провел ни одного поединка в составе монегасков.Ранее сообщалось, что Интер готов предложить 25 млн евро за защитника Вероны Мараша Кумбуллы.
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