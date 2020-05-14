Франция

"Желто-синие" хотят подписать форварда Монако.

Нападающий Монако Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов Вероны, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

"Желто-синие" следят за выступлениями молодого форварда и попытаются подписать его в летнее межсезонье.

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Пеллегри перешел в Монако в январе 2018-го из Дженоа за сумму около 20 млн евро. В текущем сезоне 19-летний игрок не провел ни одного поединка в составе монегасков.Ранее сообщалось, что Интер готов предложить 25 млн евро за защитника Вероны Мараша Кумбуллы.

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