Англия

Англичанин рассказал, чего хотел бы добиться в карьере.

Голкипер Бернли Ник Поуп признался, что мечтает стать основным вратарем сборной Англии.

"Стараюсь не заглядывать наперед и сосредотачиваться на выступлениях в составе Бернли. Сборная Англии еще далеко, хотя я продолжаю мечтать о "первом номере". Мечтаю сыграть на Уэмбли и представлять Англии как можно дольше.

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Хотя я не играл на ЧМ-2018, находиться в расположении команды было одним из лучших моментов в моей жизни", – рассказал Поуп в интервью изданию The Guardian.

В текущем сезоне 28-летний страж ворот провел 29 поединков в составе "бордовых", пропустив 40 мечей.

Ранее сообщалось, что в подписании Поупа заинтересован Тоттенхэм.