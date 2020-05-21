Англия

Football.ua анализирует, кто может стать первым номером в составе "синих".

В последнее время регулярно появляется противоречивая информация: одни источники утверждают, что Челси решил сохранить Кепу Аррисабалагу на следующий сезон, предоставив еще один шанс. При этом не совсем понятно, чье это решение: руководства или тренерского штаба во главе с Фрэнком Лампардом. Другие источники уверяют, что 41-летний специалист хочет избавиться от испанца и не рассчитывает на него в следующем сезоне.

В частности, ESPN сообщает, что Лампард утратил веру в Кепу и хочет его ухода при любых обстоятельствах. Соответственно, в таком случае Челси понадобится новый голкипер, способный заменить 25-летнего футболиста. Учитывая выступления Аррисабалаги в сезоне-2019/20, усилить эту позицию будет не так-то и сложно, но справедливости ради отметим, что после серии матчей на скамейке запасных испанец, вернувшись в стартовый состав, демонстрировал достаточно высокий уровень игры.

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Возможно, приостановка футбольного сезона пойдет Кепе на пользу — он мог сделать определенные выводы, давление с него спало. Своего рода это "творческий отпуск" и возможность улучшить свою игру, проанализировав старые ошибки за просмотром телевизора.

Слухи о том, что Аррисабалага впал в немилость Лампарду, появляются очень давно и проскакивают относительно часто. Учитывая нынешние реалии, крайне сложно представить, что клуб продаст задешево испанца, либо отпустит в аренду. На секундочку, летом 2018 года клуб заплатил Атлетику Бильбао 80 миллионов евро!

Голкипер – крайне важное звено в игре любой команды. Вратари очень часто решают исход матчей своими героическими сейвами, поэтому, если у Лампарда и дальше будут сомнения в Кепе, надолго испанец в клубе не задержится.

Football.ua анализирует, кто может заменить Кепу Аррисабалагу в Челси предстоящим летом.

Андре Онана (Аякс)

Кто-то может помнить его по ошибке в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 против Тоттенхэма, которая стала одной из причин вылета нидерландского коллектива из турнира. Если взять в целом, то Онана – приличный голкипер, успевший побывать в молодежной команде Барселоны. К слову, каталонский клуб снова проявляет интерес к камерунцу.

Другое дело, смог бы Онана заиграть в Премьер-лиге? Усилил бы он Челси? Если судить об уровне Кепы до приостановки АПЛ, то, безусловно, усилил бы. Но вопрос в том, насколько? И тут могут возникнуть сомнения.

Ник Поуп (Бернли)

Англичанин – крайне интересная персона. Ник в текущем розыгрыше АПЛ является лучшим по количеству "сухих" матчей – 11, проведя 29 игр. Одно дело, когда твоя команда борется за выживание/середину турнирной таблицы, а другое – за место в топ-4. В таком случае возникают сомнения ввиду отсутствия у Поупа опыта выступлений за более сильную команду.

Тем не менее, это достаточно интересный вариант, и при отсутствии травм Поуп способен и дальше прогрессировать.

Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед/Манчестер Юнайтед)

Еще одна крайне интересная кандидатура. За последние два сезона Хендерсон серьезно прибавил, что отражается и на результатах "клинков": они поднялись из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сумели закрепиться в зоне еврокубков.

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В 27 матчах Хендерсон 10 раз сохранил свои ворота "сухими" – второй результат в лиге вслед за Ником Поупом. В Манчестер Юнайтед Дин точно не вернется, если не в стартовый состав, а выкупить англичанина Шеффилду будет сложно – наверняка появятся и другие претенденты.

Мартин Дубравка (Ньюкасл)

Словаку уже 31 год, но он демонстрирует достаточно уверенный и высокий уровень игры, в результате чего "сороки" сначала его арендовали у Спарты, а затем и выкупили. У Мартина 9 клиншитов в 29 матчах Премьер-лиги, и, позвольте сказать, это самый недооцененный игрок АПЛ (среди вратарей так точно).

Если бы Челси обратил внимание на Дубравку, то, вероятно, его трансферная стоимость не была бы высокой.

Футболиста высоко оценивает Рафаэль Бенитес, который как-то упомянул, что у словака есть все задатки, чтобы в будущем стать тренером.

Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

21-летний голкипер, который в такой возрасте уже успел провести 190 матчей за Милан. За ним закрепилась скандальная репутация во многом благодаря его агенту – Мино Райоле, с которым крайне сложно вести дела.

Если бы Челси обратил внимание на Доннарумму, то клуб мог бы предложить обмен, например, на Тьемуэ Бакайоко, который ранее уже играл неплохо за "россонери". Многие агенты прогнозируют, что такой вид сделки, как обмен, будет крайне популярным в предстоящее летнее трансферное окно.

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В заключение следует отметить, что в этом списке могли бы также оказаться Альфонс Ареола и Ян Облак, однако первый проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа, а второй, будем откровенны, является недостижимой целью, учитывая кризис и пандемию коронавируса. Еще среди интересных вариантов находится Альбан Ляфон (Нант, но на контракте у Фиорентины), но, несмотря на то, что он ровесник Доннаруммы (21 год), он пока "сыроват" для выступлений в Премьер-лиге.

Далеко не факт, что Челси и вовсе будет пытаться приобрести голкипера в грядущее трансферное окно, но такой ход наверняка руководство и тренерский штаб рассматривают, особенно если Кепа Аррисабалага и дальше будет демонстрировать низкий уровень игры.