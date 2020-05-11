Германия

Специалист рассчитывает на бразильца.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик заявил, что полузащитник Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, сможет помочь команде после возобновления чемпионата.

"Возможно, Коутиньо все еще сможет присутствовать в финальных играх сезона", — цитирует Флика Goal.

Напомним, бразильский футболист перенес операцию на правой лодыжке, после чего утверждалось, что игрок пропустит шесть недель и, соответственно, заключительную часть Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 мячей. Известно, что "красные" не планируют выкупать контракт игрока.