Англия

"Канониры" заинтересованы в бразильском хавбеке.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за Баварию, вряд ли останется в мюнхенском гранде и может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Le10Sport, помимо Челси в услугах 27-летнего бразильца заинтересован Арсенал, который уже договорился с агентом футболиста о проведении переговоров о возможном трансфере.

Главная проблема в осуществлении этого перехода — большие финансовые запросы Барселоны, но, несмотря на это, Микель Артета мечтает сделать Коутиньо ключевым игроком полузащиты Арсенала.

Ранее стало известно, что у Баварии истек срок опции выкупа Коутиньо. Мюнхенский гранд мог заполучить бразильского хавбека за 120 миллионов евро.